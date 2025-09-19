Рішення викликане ситуацією, яка склалася на полі бою.

Існує ймовірність, що до кінця року виникне необхідність ще раз змінювати державний бюджет на 2025 рік, збільшуючи видатки на сектор безпеки і оборони.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час Години запитань до уряду у парламенті.

"Дійсно, є ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки і оборони. Це рішення викликане ситуацією, яка складається на полі бою. Ми готові і будемо оперативно реагувати, попри те, що іноді нам доводиться приймати складні рішення", - сказав він.

За словами Марченка, наразі проводяться відповідні консультації з представниками сектору безпеки і оборони та першим віце-прем’єр-міністром в пошуках оптимального рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані і коли.

"Ми до вас (народних депутатів, – УНІАН) звернемося, як тільки рішення буде готово і отримає підтримку уряду. У нас є розуміння, яким чином будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилося питання, який формат цієї підтримки, і часу, коли ми до вас звернемося", - сказав міністр.

Збільшення видатків бюджету - головні новини

У липні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про збільшення бюджету цього року на 412 млрд грн на військові потреби. Основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік, зокрема середньомісячної заробітної плати та прибутку прибуткових підприємств, та зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів.

20 серпня парламент ухвалив зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, збільшивши видатки на 40 мільярдів гривень. прийнятий закон стосувався переважно невійськових видатків. Окремо було передбачено рішення для підтримки ВПО – зокрема 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО.

