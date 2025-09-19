Одному громадянину Куби за його участь у бойових діях Росія платить у середньому 2000 доларів у місяць.

Росія завербувала щонайменше 20 000 громадян Куби для участі у бойових діях проти України. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив представникам Палати представників США на брифінгу з національної безпеки, пише Business Insider.

За його словами, Куба посідає перше місце серед країн, звідки Росія вербує найманців для війни в Україні.

"Наразі, за нашими достовірними розвідданими, щонайменше 20 000 кубинців уже подали документи та були завербовані для боротьби за Росію", – сказав Юсов.

Видання наголошує: цей факт підкреслює, що РФ стикається із труднощами в укомплектуванні військ, оскільки війна триває вже четвертий рік.

Юсов заявив, що Україна підтвердила особи щонайменше 1038 кубинських найманців, які уклали контракти між червнем 2023 року та лютим 2024-го. Він не уточнив, як розвідка отримала цю інформацію, хоча пізніше на брифінгу українські чиновники натякнули, що багато з цих бійців були вбиті або захоплені в полон.

Представник розвідки додав, що середній вік кубинських бійців становить 35 років, а їхня середньомісячна заробітна плата - 2000 доларів.

"Це той вік, коли люди повинні створювати сім’ї та наполегливо працювати, але, на жаль, вони обирають війну", - сказав він.

Речник також розповів, що Україна також має записи, які свідчать про те, що щонайменше 250 кубинських бійців залишалися на передовій навіть після закінчення терміну дії їхніх контрактів.

"Режиму Путіна вигідно залучати кубинських найманців, адже якщо гине іноземець, немає жодних соціальних виплат і відповідальності. У Росії немає родичів, які незадоволені війною", - сказав Юсов.

Зазначається, що брифінг мав на меті посилити тиск на міжнародну спільноту, щоб вона запровадила каральні заходи проти кубинського уряду за його зв'язки із Кремлем.

Як представники США, так і українські чиновники звинуватили уряд Куби у щонайменше опосередкованій підтримці воєнних зусиль Росії.

Видання повідомило, що МЗС Куби та Росії не відповіли на його запити про коментарі з приводу цієї ситуації.

Хто ще воює на боці росіян

Як повідомляв нещодавно УНІАН, ЗСУ взяли в полон кенійця, який розказав, як росіяни обманом затягнули його на війну. За словами Еванса, він приїхав до Росії як турист, але йому запропонували роботу з можливістю лишитися у країні, і той погодився, підписавши документи. Згодом виявилося, що він уклав контракт з російською армією.

Також відомо, що на боці РФ воювали військові КНДР. На початку вересня російський диктатор Володимир Путін подякував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину за "хоробрість" його солдатів і за "визволення" Курської області, яку Україна захопила минулого літа. За словами кремлівського правителя, північнокорейські солдати воювали "хоробро та героїчно", тому Росія ніколи цього не забуде.

Крім того, підтверджено, що в бойових діях в Україні беруть участь і китайці. Так, громадянин КНР Ван Пусянь, якого взяли у полон воїни 34-го окремого мотопіхотного батальйону "Вовкодави", пояснив, чому вирішив піти на війну проти України. Він зазначив, що йому потрібні були гроші для відкриття власного ресторану і що має борги. РФ обіцяла платити найманцеві 500 тисяч юанів на рік (близько 2 905 517 грн), однак Ван цих грошей так і не побачив.

