На випробовувальній базі Китаю 'засвітилось' таємниче 'літаюче крило' (фото)

Новий безпілотник із літаючим крилом, ймовірно еволюція CH-7, з’явився на супутниковому знімку секретної бази в Сіньцзяні.

На супутниковому знімку Planet Labs від 14 серпня зафіксували великий малопомітний безпілотник із формою літаючого крила, розташований на злітно-посадковій смузі секретної випробувальної бази поблизу Малана, у західному Сіньцзяні. Конструкція нагадує китайський висотний безпілотник тривалої тривалості польоту CH-7 і, ймовірно, є його еволюцією або має схожу форму, пише TWZ.

Безпілотник має розмах крил близько 40 м футів, передній повітрозабірник та задній вихлоп. Зображення показує, що навколо дрона можуть перебувати транспортні засоби або допоміжне обладнання, а сам об’єкт не намагалися приховати від супутникової зйомки.

Новий апарат помітно відрізняється від CH-7 за формою носової частини, стрілоподібністю крил та геометрією закінцівок. Ймовірно, він призначений для розвідки, рекогносцировки та спостереження (ISR), а також може виконувати ударні місії як UCAV.

Виявлення нового безпілотника свідчить про тенденцію Китаю до розробки кількох рівнів "літаючих крил" для різних військових задач. Китайська авіаційна промисловість активно інвестує в цю галузь, залучаючи академічні структури та проводячи випробування передових технологій безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, раніше на супутникових знімках Малана також зафіксували інші великі малопомітні безпілотники, що свідчить про систематичне нарощування китайського арсеналу "літаючих крил" високої дальності та тривалості польоту.

Інша зброя Китаю

Як повідомляв УНІАН, Китай показав великий підводний дрон AJX-002. На думку міжнародних аналітиків, Китай намагається створити аналог російського ядерного підводного дрона "Посейдон". Водночас експерти кажуть, що китайський дрон відрізняється від зразка РФ та не призначений для провокування ядерної війни.

Великий китайський підводний безпілотник AJX002, уперше показаний у серпні на параді в Пекіні, за висновками аналітиків є платформою для мінування, а не універсальним розвідником чи мисливцем за цілями.

