OSINT-аналітики зафіксували нову базу безпілотників у Брянській області, за 35 км від кордону.

Росія збудувала новий майданчик для запуску дронів біля кордону з Україною.

Про появу в Брянській області російської бази для запуску безпілотників, розташованої лише за 35 км від українського кордону повідомив OSINT-аналітик Бреді Афрік.

За його словами, будівництво велося протягом літа. Ще в липні на місці нового майданчика було порожнє поле, а тепер там обладнано інфраструктуру для запуску дронів.

Аналітик також оприлюднив відео, яке підтверджує хід робіт та поточний стан об’єкта.

Російські дрони на війні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в останні два місяці росіяни почали застосовувати у війні проти України нові "Шахеди" з прямим управлінням.

Такі "Шахеди" отримують сигнал не через мобільний звʼязок, як стандартні версії цього БпЛА. Натомість безпілотник використовує особливий модем, який дозволяє передавати радіоканалами інформацію напряму в РФ.

Водночас Україна продовжує вивчати новий російський БпЛА "Герань-3". Зазначається, що дальність його польоту складає до 1000 км, а швидкість складає від 300 км/год. Зазначається, що це в 1,6 раза більше, за гвинтовий "Шахед".

