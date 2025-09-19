Лідери, ймовірно, проведуть переговори під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким наступного тижня у Нью-Йорку, де 21-24 вересня лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН. Про це повідомив міністр у справах президента Польщі Марцін Пшидач, пише RMF24.

За його словами, на полях сесії Генасамблеї ООН відбудеться серія двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах, зокрема, наголосив він, Навроцький зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом.

Міністра запитали, чи відбудеться зустріч Навроцького та Зеленського. На що той відповів, що зала засідань ООН де-факто невелика, і ці контакти між політиками очевидні.

"Безумовно, може відбутися хоча б короткий обмін думками та поглядами із президентом України", - сказав він.

Заяви Навроцького щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку липня 2025 року, ще до своєї інавгурації, Навроцький заявляв, що збирається зустрітися із Зеленським в Україні. "Безумовно, я зустрінуся із президентом Володимиром Зеленським у межах відповідного циклу зустрічей. Я відвідаю всіх наших сусідів як президент", - сказав він у розмові з журналістами. Польський лідер також зазначив, що йому "потрібно поговорити" із Зеленським, оскільки у Києва і Варшави є багато спільних цілей та інтересів. Проте він визнав, що між країнами є і розбіжності.

А нещодавно Навроцький зробив заяву щодо вступу України в ЄС та НАТО. За його словами, наразі варто відкласти питання вступу України до Альянсу через триваючу війну, а дискусії щодо вступу держави в Євросоюз є передчасними. На його думку, Україна не може зараз бути членом НАТО, тому що "це означало б, що і Польща, і Литва будуть воювати, тому цю дискусію слід відкласти, це просто неможливо".

