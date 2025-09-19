У російському МЗС висловили сподівання, "що Міжнародний Суд ООН проявить виключно безпристрасний підхід у цій резонансній справі".

Росія 18 вересня оскаржила в Міжнародному Суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) про свою причетність до збиття літака "Боїнг" MH17 в липні 2014 року. Про це повідомило МЗС РФ.

Відомство звинуватило Раду в тому, що її рішення нібито було політично вмотивоване, у тому, що "тези рішення підганялися під заздалегідь зверстаний висновок, коли копіювалась позиція однією сторони у суперечці і повністю відкидались чи пересмикувались аргументи" іншої сторони.

"Всупереч вимогам резолюції Ради Безпеки ООН 2166 Рада ІСАО не вважала за потрібне проводити повне, ретельне та незалежне міжнародне розслідування обставин катастрофи, взявши на віру вельми сумнівні результати технічного та кримінального розслідувань під егідою зацікавленої сторони - Нідерландів, з опорою на підтасовані факти, надані головним чином ще однією зацікавленою стороною - Україно", - заявили в МЗС Росії.

Там висловили сподівання, "що Міжнародний Суд ООН проявить виключно безпристрасний підхід у цій резонансній справі", і наголосили, що оскільки рішення оскаржене, то воно ще не набуло чинності.

Рішення про відповідальність РФ за збиття МН17

Як повідомляв раніше УНІАН, у травні 2025-го, через понад 10 років, в ООН визнали, що Росія несе відповідальність за катастрофу MH17. Авіаційне агентство ООН (ICAO) проголосувала за те, що РФ не виконала свої зобов'язання за міжнародним повітряним правом, яке вимагає від держав "утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків у польоті".

А в липні також Вищий європейський суд з прав людини визнав Росію винною в збитті MH17 в 2014 році. Зазначалося, що це перший випадок, коли міжнародний суд визнав Москву винною в порушенні прав людини на території України. Більше того, судді Європейського суду з прав людини звинуватили Росію й у вчиненні інших злочинів, зокрема, в систематичному порушенні міжнародного права в Україні. Всього судді винесли вердикти у чотирьох справах, що було відкрито проти Росії з 2014 року - початку повномасштабної агресії проти України.

