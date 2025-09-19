За словами міністра фінансів, проєкт бюджету на 2026 рік передбачає достатній ресурс на сектор безпеки та оборони.

Україна веде перемовини про спрямування допомоги міжнародних партнерів на фінансування Сил оборони, зокрема, задля підвищення заробітних плат військовослужбовців, повідомив під час години запитань до уряду міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, кошти міжнародних партнерів дозволили б забезпечити стабільне фінансування сектору безпеки та оборони у середньостроковій перспективі.

"Активно переконуємо партнерів, щоб вони спрямували частину своїх видатків на потреби сектору оборони", - зазначив міністр.

За його словами, це рішення може бути частиною гарантій безпеки Україні, після завершення активної фази конфлікту.

"Мова йде про час після завершення активної фази конфлікту – скільки потрібно віськовослужбовців…Зібрані матеріали, маємо розрахунки і суми. Готові з профільними міністерствами обговорювати цю потребу. Є розуміння, що це може бути частиною пакету гарантій безпеки, бо одна з складових - українська армія, яка спроможна себе захистити", - додав міністр.

За його словами, найближчим часом можна буде говорити про конкретні рішення з цього питання.

При цьому, міністр ухилився від прямої відповіді на запитання депутатів стосовно збільшення зарплат військовослужбовців у наступному році. Він зазначив, що проєкт бюджету на 2026 рік передбачає достатній ресурс на сектор безпеки та оборони, а розмір грошового забезпечення має визначатися відповідними органами сектору безпеки.

"Ці видатки складають домінуючу частину видатків сектору безпеки і оборони. Активно напрацьовуються моделі оптимізації цього ресурсу, щоб його спрямувати саме тим категоріям військовослужбовців, які цього потребують", - зауважив міністр фінансів.

Зарплати військових та міжнародна допомога

Міжнародна допомога з початку повномасштабного вторгнення спрямовується на невійськові видатки. Разом з тим, розмови про можливе часткове фінансування української армії Заходом тривають вже не перший місяць. У травні міністр фінансів Сергій Марченко запропонував Європі спрямувати частину ВВП на фінансування ЗСУ.

У липні президент Володимир Зеленський повідомив про намір звернутися до європейських союзників із закликом допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим.

