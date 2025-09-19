Зазначається, що приватний сектор надавав перевагу BYD Song Plus.

У серпні 2025 року український автопарк поповнили майже 6,8 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 71% автомобілів купили приватні клієнти, а 29% - юридичні особи.

За інформацією порталу Укравтопром, у порівнянні з липнем продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 13%, а у корпоративному зменшились на 11%.

Авто, які обирали приватні покупці:

BYD Song Plus - 355 одиниць;

Toyota RAV-4 - 231;

Hyundai Tucson - 215;

Volkswagen ID.UNYX - 194;

Honda eNS1 - 188.

Авто, які обирають юридичні осіби:

Renault Duster - 352 одиниці;

Toyota Yaris Cross - 88;

Toyota RAV-4 - 68;

Volkswagen Touareg - 64;

Skoda Octavia - 62.

Загалом у серпні український автопарк поповнився на трохи більше 6 тисяч електромобілів (BEV) з пробігом. Лідером імпорту вживаних електрокарів традиційно залишається Tesla.

Українці активно купляють авто з Китаю. Так, у серпні придбано 2424 одиниці легкових авто, ввезених з Піднебесної, що на 42% більше, ніж у серпні минулого року.

Крім того, українці більше купували автомобілі з США. Так, за минулий місяць придбано майже 5,1 тисячі вживаних легковиків, що на 6% більше, ніж у липні. Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у серпні – 5,3 року.

