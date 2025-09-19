У серпні 2025 року український автопарк поповнили майже 6,8 тисячі нових легкових авто. З цієї кількості 71% автомобілів купили приватні клієнти, а 29% - юридичні особи.
За інформацією порталу Укравтопром, у порівнянні з липнем продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 13%, а у корпоративному зменшились на 11%.
Авто, які обирали приватні покупці:
- BYD Song Plus - 355 одиниць;
- Toyota RAV-4 - 231;
- Hyundai Tucson - 215;
- Volkswagen ID.UNYX - 194;
- Honda eNS1 - 188.
Авто, які обирають юридичні осіби:
- Renault Duster - 352 одиниці;
- Toyota Yaris Cross - 88;
- Toyota RAV-4 - 68;
- Volkswagen Touareg - 64;
- Skoda Octavia - 62.
Український авторинок - останні новини
Загалом у серпні український автопарк поповнився на трохи більше 6 тисяч електромобілів (BEV) з пробігом. Лідером імпорту вживаних електрокарів традиційно залишається Tesla.
Українці активно купляють авто з Китаю. Так, у серпні придбано 2424 одиниці легкових авто, ввезених з Піднебесної, що на 42% більше, ніж у серпні минулого року.
Крім того, українці більше купували автомобілі з США. Так, за минулий місяць придбано майже 5,1 тисячі вживаних легковиків, що на 6% більше, ніж у липні. Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у серпні – 5,3 року.