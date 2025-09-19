Такими діями КНДР показує, що має намір продемонструвати свою здатність розвідувати діяльність ворогів.

Північна Корея провела випробування тактичних ударних безпілотників. За польотами БпЛА серії Kumsong особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин. Про це повідомляють державні ЗМІ, передає Newsweek.

"Він детально ознайомився з характеристиками та бойовим застосуванням різних типів безпілотного озброєння та обладнання, включаючи стратегічні та тактичні безпілотні спостережні апарати та багатоцільові дрони, що розробляються та виробляються", - написала державна газета "Родон Сінмум".

Також Кім "висловив велике задоволення результатами" та наголосив, що безпілотне обладнання стає важливим військовим активом.

За словами лідера КНДР, "найвищим пріоритетом і важливим завданням у модернізації збройних сил Північної Кореї є створення високорозвиненої бази для основних технологій безпілотного обладнання та штучного інтелекту".

Водночас, як пише Newsweek, ці безпілотники, швидше за все, є клонами американських систем.

Як зазначив старший науковий співробітник Південнокорейського інституту національного об'єднання Хон Мін, такі випробування нових дронів КНДР можуть надсилати сигнал своїм супротивникам, а саме США та Південній Кореї, чиї війська проводять військові навчання цього місяця.

"Північна Корея може мати намір продемонструвати свою здатність розвідувати діяльність ворогів і атакувати основні радіолокаційні або протиповітряні бази", - наголосив він.

Зброя Північної Кореї - останні новини

Раніше Newsweek повідомляв, що Північна Корея отримала від Росії технології атомних підводних човнів. За інформацією розвідки Південної Кореї, КНДР отримала ядерний реактор для розвитку свого підводного флоту.

Відомо, що окрім розвитку ядерної та ракетної програм, Північна Корея посилює свої військово-морські сили, будуючи атомний підводний човен з керованими ракетами та два есмінці водотоннажністю 5000 тонн.

Також аналітики з'ясували, які ракети має КНДР у своєму арсеналі. Загалом повідомлялось, що Північна Корея побудувала багато неоголошених ракетних баз, які не є частиною жодного процесу демілітаризації.

