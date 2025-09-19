Зрадник звітує про темпи наступу на Куп'янськ безпосередньо начальнику генштабу РФ Валерію Герасимову.

Український офіцер, який зрадив Україну 11 років тому, нині командує наступом російських окупантів на Куп'янськ.

Іронія в тому, що сам зрадник родом із Харківської області. Він служив у ЗСУ, а потім перейшов на бік ворога, BBC Україна. Видання уточнило навіть ім'я цієї людини.

"Угрупованням росіян, яке намагається наступати на Куп'янськ, керує колишній український офіцер Сергій Стороженко. Він перейшов на бік російських окупантів ще у 2014 році", - написало видання.

Стороженко звітує про темпи наступу на Куп'янськ безпосередньо начальнику генерального штабу РФ Валерію Герасимову.

Хто такий Сергій Стороженко

Стороженко, уродженець села Мурафа, починав службу в 36-й бригаді берегової оборони ВМС України. Там він підвищився від командира роти до командира бригади. Був заступником командира українського миротворчого контингенту в Косово.

Стороженко зрадив Україну під час анексії Криму і незабаром отримав російський паспорт. У Криму він очолив створену окупантами 126 бригаду берегової охорони.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він очолив штаб 35 армії ЗС РФ зі складу Східного військового округу. 35 армію повністю розбили влітку 2022 року в боях за Ізюм.

Російський диктатор Володимир Путін оцінив роботу колишнього українського офіцера і призначив його командувачем 6 армії, яка нині намагається взяти Куп'янськ.

Ситуація в районі Куп'янська

Українські військові знову пошкодили газотранспортний трубопровід, яким росіяни намагалися пробратися в Куп'янськ Харківської області, повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Перед цим американський Інститут вивчення війни повідомляв, що поблизу Куп'янська росіяни знову скористалися трубопроводом для перекидання піхоти.

