Місцевий житель натрапив на підозрілий предмет, який може бути уламком ракети.

У Польщі біля Любліна знайшли ймовірні уламки ракети. Місцевий житель повідомив про підозрілий предмет у селі Хойни, за 30 км від міста, пише RMF24.

Військова поліція припускає, що це можуть бути залишки ракети, застосованої для збиття дрона під час російської атаки на Україну.

Місцевий мешканець натрапив на знахідку та одразу звернувся до правоохоронців. Військова поліція підтвердила, що предмет може бути частиною ракети, використаної 10 вересня для перехоплення дрона, випущеного Росією під час масованого удару по Україні.

Ретельне обстеження території призначене на 19 вересня. Його проведуть слідчі та експерти військової поліції разом із прокуратурою Любліна.

Дронова атака на Польщу

10 вересня Росія завдала масованого удару дронами по Україні, внаслідок чого частина безпілотників порушила повітряний простір Польщі. Варшава тоді підняла в небо винищувачі F-16, а система ППО відпрацьовувала перехоплення. Польська влада заявила про тісну координацію з НАТО і засудила дії Москви, підкресливши, що російські атаки створюють пряму загрозу безпеці країн Альянсу.

Вторгнення російських дронів у повітряний простір НАТО має на меті послати Заходу два важливі сигнали, заявив президент України Володимир Зеленський. Насамперед, зазначив президент, російський диктатор Володимир Путін "перевіряє НАТО".

