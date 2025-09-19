Також країна скорочує імпорт газу з Росії.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його уряд підтримує зусилля Європейської комісії з монетизації заморожених активів РФ, які знаходяться в ЄС, для фінансування українського уряду. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV, цитує Reuters.

"Іспанія виступає за максимальне збільшення фінансування України... Ми виступаємо за пошук креативних способів використання цих заморожених активів", - наголосив Куерпо.

За словами міністра, Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі, працює над скороченням цього імпорту та диверсифікацією постачань з таких країн, як США.

Раніше видання Financial Times писало, що у Європі придумали, як передати Києву заморожені активи РФ без їхньої конфіскації. За словами журналістів, одна зі схем, що розглядаються, передбачає купівлю безвідсоткових облігацій ЄС за російські гроші, заморожені в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Таким чином за Росією формально збережеться її капітал у вигляді єврооблігацій, однак витрачені на купівлю облігацій російські гроші будуть передані Україні декількома траншами.

Водночас верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас пояснила, у якому випадку Росія може повернути свої заморожені активи в ЄС. Вона наголосила, що це може статися після того, як РФ виплатить Україні репарації.

"Нам треба глибоко зануритися в тему заморожених активів. Є за і проти. Є певні чутливі моменти, але треба аргументовано обговорити можливі ризики. Звичайно, має бути стратегія виходу із кризи, але ми навіть не можемо уявити, що у випадку припинення вогню ці активи повернуть Росії без того, щоб вона виплатила репарації", - зауважила Каллас.

