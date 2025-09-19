Не мисливець, а тихий агент: аналітик розкрив секрет гігантського морського дрона Китаю

Пекін створив приховану платформу для мінування, що підвищує ризик блокади Тайваню.

Великий китайський підводний безпілотник AJX002, уперше показаний у серпні на параді в Пекіні, за висновками аналітиків є платформою для мінування, а не універсальним розвідником чи мисливцем за цілями. Про це пише аналітик H. I. Sutton для Naval News.

Аналітик звертає увагу, що в офіційному описі до показу AJX002 апарат названо системою мінування — "无人布雷系统". Наявність спеціалізованої платформи підвищує ризик застосування морських мін як засобу блокади, зокрема в акваторіях поблизу Тайваню, оскільки дрон має прихований і мало помітний характер.

AJX002 відносять до класу надвеликих підводних безпілотних апаратів (XLUUV). За оцінками експертів, виходячи з розмірів та конструкції, його оперативна дальність може сягати близько 1 000 морських миль (≈1 800 км) або більше — частково через те, що значна частина корпусу ймовірно відведена під літієві батареї. Для порівняння аналітики відзначають інші проєкти XLUUV із подібним діаметром, але меншою довжиною та меншим запасом ходу.

Відео дня

Конструкція і можливості

Зовні AJX002 має циліндричний корпус і нагадує торпеду, проте із вкрай високим співвідношенням довжини до діаметра — приблизно 15:1, що робить апарат надзвичайно струнким. На носі видно невеликий сонар для уникнення перешкод, але помітних датчиків для пошуку кораблів або бічних сонарах немає. На кормі — невеликий купол, ймовірно антенна зв’язку, що вимагає піднімання апарату на поверхню для прийому сигналу; проте під час параду жодної піднятої щогли або датчика продемонстровано не було.

Також у конструкції відсутні великі керуючі поверхні у передній частині, а базова хрестоподібна хвостова схема вказує на обмежену маневреність. За оцінкою аналітиків, радіус повороту AJX002 може вимірюватися сотнями метрів — апарат не призначений для точного маневрування чи утримання позиції в обмежених просторах.

Роль — мінування, а не штурм портів

Через великі розміри і невисоку маневреність AJX002 менш придатний для операцій всередині ворожих гаваней або між інфраструктурними об’єктами. Натомість його конструкція більше відповідає задачам розміщення мін у відкритих морських просторах — наприклад, для створення мінних загороджень далеко від прибережних споруд або в ході блокади.

Аналітик підсумовує, що AJX002 більше схожий на транспортну платформу з великим запасом ходу, аніж на автономного мисливця: його корисне навантаження, ймовірно, орієнтоване на доставку і розміщення "інтелектуальної зброї" — морських мін або відповідних засобів.

Поява дискретної підводної платформи, призначеної для прихованого розміщення мін, посилює занепокоєння планувальників щодо ризику блокади, особливо в Тайванській протоці. На відміну від підводного човна, безпілотник може виконувати мінування без необхідності відмовлятися від інших місій, що робить застосування мін менш затратним з огляду на ресурс і ризик для екіпажів.

Крім того, Китай вже має в арсеналі різні типи морських мін, включно з ракетними мінами та мінами, озброєними торпедами, які можуть діяти на великих глибинах. Поєднання таких боєприпасів і мобільної, малопомітної платформи підвищує складність протидії та підсилює стратегічні ризики у разі загострення конфлікту.

Морський дрон Китаю

Китай створив великий підводний дрон, який отримав позначення AJX-002. На думку міжнародних аналітиків, Китай намагається створити аналог російського ядерного підводного дрона "Посейдон". Водночас експерти кажуть, що китайський дрон відрізняється від зразка РФ та не призначений для провокування ядерної війни.

ЗМІ писали, що зібрання лідерів "антизахідних" країн на параді у Китаї - це попередження про те, що політика президента США Дональда Трампа, заснована на митному протистоянні та залякуванні слабших держав, може мати зворотний ефект.

Вас також можуть зацікавити новини: