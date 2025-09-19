ЗСУ динамічно відбивають атаки ворога та знищують спроби налагодити переправу через річку Оскіл.

На Куп’янському напрямку бойова обстановка залишається напруженою. Місто Куп’янськ є стратегічною ціллю для російських окупантів, які накопичують сили поблизу Радьківки та Голубівки. Пошкоджено газогін, а низку територій затоплено, повідомляє 10 армійський корпус ЗСУ.

Спроби переправ через річку Оскіл на човнах здебільшого завершуються для окупантів невдачею. Ці операції зводять нанівець українська артилерія, міномети та FPV-дрони. Ворог діє малими групами піхоти, часто в цивільному одязі, що є черговим порушенням законів війни.

ЗСУ проводять контрдиверсійні заходи, блокують і знищують противника у лісах, дачних масивах та на околицях міста. Полонені свідчать про хаотичну організацію бойових дій у росіян.

"Попри пропаганду й "кольорові карти", те, що ворог називає контрольованим — зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні — поширювати твердження про їх "повний контроль" — передчасно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, мета російських окупантів у Харківській області полягає не стільки в захоплені Купʼянська, скільки у встановленні контролю над Купʼянськом-Вузловим.

Військовий експерт, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук стверджує, що це завдання стояло перед окупантами ще у 2024 році. Він нагадав, що битва за Купʼянськ стартувала ще до так званого "літнього наступу" противника.

