Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 48,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 19 вересня, залишився на попередньому рівні – 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 49,06 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,23 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,77 грн/євро, а курс продажу - 48,55 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 19 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

За даними регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю установлено на рівні 48,78 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий очікує, що курс долара в Україні наступного тижня перебуватиме в рамках 41,2-41,5 гривні на готівковому ринку, що відповідатиме рівню попередніх тижнів. Курс європейської валюти ж залежить від співвідношення долара до євро на світових ринках і може коливатися в ширшому діапазоні - 47,5-49 гривні.

