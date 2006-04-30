Бродський оголосив Ющенка останнім Президентом України

В інтерв`ю он-лайн газеті "Кияни" Михайло Бродський сказав: "Якщо говорити про президентські вибори, то я упевнений, що сам інститут президентства, як такий, шкідливий для всієї країни. Тому що це розкол, і спроба оточення узурпувати повноваження однієї особи в свою користь. Сподіваюся, що Ющенко – це останній президент в нашій країні. І хотілося б, щоб якнайскоріше це все закінчилося. Я вважаю, що Ющенко свою місію вже виконав. Він допоміг повалити тоталітарну владу Кучми і його оточення. І за це йому спасибі. На жаль, далі він не пішов.Що стосується Тимошенко, то Юлія Володимирівна буде прем`єром – або в 2006, або в 2007 році. Президентом вона не буде, тому що я думаю, що виборів президента в нашій країні більше не буде."