Королевська пропонує за державні гроші купляти українські товари

За державні кошти повинні закуповуватися, в першу чергу, товари, що вироблені в Україні.

Про це заявила голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА за підсумками виїзного засідання Комітету в м. Славутичі, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

"Я вважаю норму закону про те, що за державні кошти, в першу чергу, повинні закуповуватися товари, які виробляються в Україні, необхідно повернути. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект минулого року, але на нього, на жаль, наклав вето Президент, а потім скасував Конституційний суд. Ми знов внесемо таку ініціативу від Комітету і постараємося, щоб її підтримали в парламенті», - заявила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, це рішення буде достатньо серйозним антикризовим кроком на підтримку вітчизняних товаровиробників. «В умовах кризи всі держави захищають інтереси власних виробників. Не повинна бути виключенням і Україна. У місті Славутич ми побачили прекрасні підприємства, що мають можливість займати велику нішу на внутрішньому ринку. Але вони страждають через недосконалість дозвільної системи і не можуть конкурувати в тендерах на державні закупівлі, наприклад, при підготовці об`єктів до ЄВРО 2012», – підкреслила голова комітету. На її думку, саме таким підприємствам необхідно законодавчо надати преференції як національним виробникам.