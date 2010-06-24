У Януковича вважають, що зміцнювати гривню - недалекоглядно

В Адміністрації Президента не бачать потреби змінювати валютну політику Національного банку, яка сприяє експорту.

Про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами в АП.

За його словами, керівництво НБУ проводить сьогодні зважену і ефективну за нинішніх ринкових умов курсову політику.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чому НБУ, в якого є достатні валютні резерви, останнім часом не робив валютних інтервенцій, сприяючи зміцненню курсу гривні, С.ЛЬОВОЧКІН сказав, «зміцнювати гривню в нинішній ситуації - це залазити в кишеню експортерам, які є найкрупнішими платниками податків, формують фонди оплати праці. Також цьому не сприяє кон’юнктура ринків. Отже крок на зміцнення гривні був би абсолютно недоцільним і недалекоглядним».

На запитання, чи буде змінено найближчим часом керівництво НБУ глава АП відповів: «СТЕЛЬМАХ справляється. Гривня стабільна». Відтак, наголосив С.ЛЬОВОЧКІН, зміна керівника НБУ є не першочерговим завданням.

За його словами, найближчим часом важливо законодавчо вдосконалити умови роботи НБУ, зокрема зміцнити важелі реальної незалежності НБУ, не виключено буде збільшена кількість заступників глави НБУ. СТЕЛЬМАХ, за словами, С.ЛЬОВОЧКІНА, працюватиме до того часу, коли не з’явиться можливість внести нову кандидатуру, яка врахує багато критеріїв. Насамперед, це має бути досвідчена людина, яка «утримуватиме штурвал».