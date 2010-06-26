СБУ заявляє, що любитель «бесід» з журналістами у них не працює

Служба безпеки України офіційно заявляє, що у спецслужбі не працює співробітник на ім’я Артем КОВАЛЬОВ, який нібито чинив тиск на журналіста видання “КоммерсантЪ- Украина” Артема СКОРОПАДСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ

Як повідомили у прес-центрі, за розпорядженням голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО проведено службову перевірку інформації, оприлюднену журналістом А.СКОРОПАДСЬКИМ про начебто тиск на нього з боку співробітника СБУ.

СБУ звертається до А.СКОРОПАДСЬКОГО з проханням надати вичерпну інформацію про особу, яка видавала себе за співробітника спецслужби.

“Ми проведемо відповідне розслідування і встановимо цю особу і її спільників, які намагаються скомпрометувати СБУ в очах громадськості і відвернути її увагу від нагальних проблем забезпечення державної безпеки, насамперед, боротьби з корупцією”, - наголосив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

“СБУ розцінює цей інцидент як частину спланованої акції, яку ведуть корупціонери проти Служби безпеки України з метою ослабити її як орган, уповноважений державою на боротьбу з корупцією, і є ще одним підтвердженням вірності шляху, яким рухається Служба у викоріненні такого ганебного явища. Запевняємо, що СБУ і надалі виконуватиме пріоритетні завдання, що поставив перед нею Президент України, задля подолання корупції в державі та забезпечення інтересів громадян України”, - зазначили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 червня, журналіст газети "КоммерсантЪ-Украина" А.СКОРОПАДСЬКИЙ заявив виданню “Телекритика”, що з ним провів бесіду співробітник СБУ.

Як стверджував А.СКОРОПАДСЬКИЙ, під час зустрічі йому рекомендували менше зустрічатися з представниками праворадикальних організацій, рідше висвітлювати їх діяльність і не так часто писати про опозицію.

Журналіст зазначив, що конкретних рекомендацій йому не давали, проте нагадали про випадок, коли депутатів Держдуми Російської Федерації (фракція “Єдина Росія”) Костянтина ЗАТУЛІНА та Кирила ФРОЛОВА оголосили персонами нон грата в Україні.

Як зазначив громадянин Росії А.СКОРОПАДСЬКИЙ, це перша подібна бесіда за весь за час його перебування в Україні. “У мене дійсно чимало знайомих серед представників праворадикальних організацій, але писати чи не писати про опозицію - це питання редакційної політики, а не моє особисте”, - зазначив журналіст.