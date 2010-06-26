Тернопільська облрада закликала заборонити аборти
Звернення до керівництва держави
Тернопільська обласна рада закликала керівництво держави заборонити проведення абортів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати облради прийняли після звернення до них єпископа Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви Василя СЕМЕНЮКА. Єпископ у своєму листі просив облраду ініціювати внесення змін Конституції України щодо заборони штучного переривання вагітності, «оскільки воно не узгоджується з християнським вченням і гуманним ставленням до людської особи».
Депутати облради прийняли звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА із закликом переглянути чинне законодавство України, яке дозволяє здійснювати штучне переривання вагітності, та «внести необхідні зміни, які б захищали життя людини в усіх її проявах від моменту зачаття і до природної смерті».
«Православна та католицька церкви навчають, що людина отримує безсмертну душу в момент зачаття, тобто від моменту зачаття у лоні матері росте і розвивається людська особа, знищення якої шляхом аборту рівнозначне смертельному гріху умисного вбивства вже народженої людини. Зважаючи на те, що людина є людиною на кожній стадії свого розвитку, вона повинна мати у повному обсязі всі фундаментальні, невідчужувані права, які, відповідно до законодавства, надаються усім людям», – сказано у зверненні.
Депутати облради закликали керівництво держави ініціювати зміни до ст. 27 Конституції і викласти її у такій редакції: «Кожна людина має невід’ємне право на життя від моменту зачаття до природної смерті».
Тернопільська облрада також вимагає скасувати ч. 6 ст. 281 Цивільного кодексу України (ЦКУ) та викласти ч. 2 ст. 25 ЦКУ в такій редакції: «Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її зачаття».
Крім того, облрада закликала керівництво держави посилити кримінальну відповідальність за проведення незаконних абортів.