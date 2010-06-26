Тернопільська облрада закликала заборонити аборти

Тернопільська обласна рада закликала керівництво держави заборонити проведення абортів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати облради прийняли після звернення до них єпископа Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви Василя СЕМЕНЮКА. Єпископ у своєму листі просив облраду ініціювати внесення змін Конституції України щодо заборони штучного переривання вагітності, «оскільки воно не узгоджується з християнським вченням і гуманним ставленням до людської особи».

Депутати облради прийняли звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА із закликом переглянути чинне законодавство України, яке дозволяє здійснювати штучне переривання вагітності, та «внести необхідні зміни, які б захищали життя людини в усіх її проявах від моменту зачаття і до природної смерті».

«Православна та католицька церкви навчають, що людина отримує безсмертну душу в момент зачаття, тобто від моменту зачаття у лоні матері росте і розвивається людська особа, знищення якої шляхом аборту рівнозначне смертельному гріху умисного вбивства вже народженої людини. Зважаючи на те, що людина є людиною на кожній стадії свого розвитку, вона повинна мати у повному обсязі всі фундаментальні, невідчужувані права, які, відповідно до законодавства, надаються усім людям», – сказано у зверненні.

Депутати облради закликали керівництво держави ініціювати зміни до ст. 27 Конституції і викласти її у такій редакції: «Кожна людина має невід’ємне право на життя від моменту зачаття до природної смерті».

Тернопільська облрада також вимагає скасувати ч. 6 ст. 281 Цивільного кодексу України (ЦКУ) та викласти ч. 2 ст. 25 ЦКУ в такій редакції: «Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її зачаття».

Крім того, облрада закликала керівництво держави посилити кримінальну відповідальність за проведення незаконних абортів.