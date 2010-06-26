ЧС-2010: є перший чвертьфіналіст

Закінчився матч Уругвай - Корея

Сьогоднішніми матчами розпочався етап плей-офф Чемпіонату світу з футболу. У першій грі 1/8 фіналу зустрілися Уругвай – Південна Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Чи Юний 68) Суперник Уругваю чвертьфіналі визначиться сьогодні ввечері в матчі США - Гана Нагадаємо, що до 1/8 вийшли: Матчі 26 червня. Уругвай - Південна Корея і США - Гана. Матчі 27 червня. Мексика - Аргентина і Англія - Німеччина. Матчі 28 червня. Нідерланди - Словаччина і Бразилія - Чилі. Матчі 29 червня. Японія - Парагвай і Португалія - Іспанія. Переможці цих пар матчів складуть чвертьфінальні пари.

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