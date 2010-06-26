ЧС-2010: є перший чвертьфіналіст
18:48, 26 червня 2010Політика
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Закінчився матч Уругвай - Корея
Сьогоднішніми матчами розпочався етап плей-офф Чемпіонату світу з футболу.
У першій грі 1/8 фіналу зустрілися
Уругвай – Південна Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Чи Юний 68)
Суперник Уругваю чвертьфіналі визначиться сьогодні ввечері в матчі США - Гана
Нагадаємо, що до 1/8 вийшли:
Матчі 26 червня. Уругвай - Південна Корея і США - Гана.
Матчі 27 червня. Мексика - Аргентина і Англія - Німеччина.
Матчі 28 червня. Нідерланди - Словаччина і Бразилія - Чилі.
Матчі 29 червня. Японія - Парагвай і Португалія - Іспанія.
Переможці цих пар матчів складуть чвертьфінальні пари.
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