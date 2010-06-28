Герман: у нас із Януковичем є прямий зв'язок

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН наголошує, що не конфліктує з керівником Адміністрації Президента Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ, а лише веде дискусії.

Таку думку вона висловила у програмі «Чорне та біле» на телеканалі ТВi.

"Повірте мені, у нас справді з С.ЛЬОВОЧКІНИМ дуже добрі старі відносини. Я багато завдячую цій людині. Коли в мене були тяжкі часи, він завжди мене підтримував... І всі ці розмови про якісь конфлікти виходять лише з того, що ми маємо дискусію", - підкреслила Г.ГЕРМАН.

Вона вважає, що саме ці дискусії дали підстави говорити про якісь непорозуміння між нею та главою адміністрації. Водночас Г.ГЕРМАН не навела жодного прикладу дискусії.

«Важко згадати якийсь конкретний приклад, бо це щоденний процес, над яким ми працюємо», - сказала вона.

За словами Г.ГЕРМАН, її слова неправильно процитували, коли в ЗМІ з’явились повідомлення про те, що вона напряму працюватиме з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Я сказала, що в мене залишається можливість працювати напряму з Президентом. І я завжди працювала в деяких питаннях напряму з Президентом. І так залишилося. Це є нормально", - зауважила вона.

"Я працюю з Президентом вже близько шести років, і є деякі оперативні питання, які нема часу узгоджувати. У нас є прямий зв`язок. Я піднімаю трубку і Президент вислуховує і реагує відповідно на пропозиції", - додала Г.ГЕРМАН.