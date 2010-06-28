Азаров сподівається на новий імпульс після зустрічі з Путіним

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ констатує, що на сьогодні у України й Росії немає розбіжностей у питаннях розвитку двосторонньої співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив на брифінгу після зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Я хотів би із задоволенням констатувати, що та зустріч, яка пройшла (сьогодні), вона жодних принципових розбіжностей не виявила. Принципових розбіжностей не було із жодного з обговорюваних питань, навіть з тих, до яких є різні підходи, можливо, дещо різні позиції. І, однак, вони ґрунтуються на тому, що ці питання потрібно додатково вивчити і додатково досліджувати», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ відзначив, що в питанні розвитку співпраці просування відбувається в всіх сферах – десь достатніми темпами, десь поволіше.

«Завданням сьогоднішньої нашої зустрічі було якось підтягнути ті напрями, які дещо, можливо, відстають, надати їм додаткового прискорення і прояснити позиції керівництва урядів для того, аби переговори на рівні міністерств і відомств йшли інтенсивніше», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив задоволення роботою російського уряду з розширення двосторонньої співпраці. Прем`єр-міністр України відзначив, що ця робота проходить об`єктивно і з розумінням ситуації.

«Я не бачу жодного неприйняття наших пропозицій. Здебільшого наші пропозиції розглядаються доволі швидко, з доволі добрим результатом. І я вважаю, що наша сьогоднішня зустріч надасть додаткового імпульсу для наших нормальних відносин», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу В.ПУТІН відзначив, що завершилася шоста зустріч прем`єр-міністрів двох країн, яка, як і попередні, пройшла дуже конструктивно і «в повному сенсі цього слова» в діловій обстановці.

«Ми говорили про ті напрями, які вдалося просунути за останній час. І про ті, які становлять для нас найбільший інтерес», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він додав, що на зустрічі обговорювалися питання співпраці в енергетичній галузі: у вуглеводневій енергетиці, електроенергетиці й атомній енергетиці.

В.ПУТІН нагадав, що підписані контракти на постачання до України російського ядерного палива, а також міжурядової угоди про співпрацю з добудови енергоблоків Хмельницької атомної станції.

«Є питання, які вимагають додаткового вивчення й практичного опрацьовування на рівні господарюючих суб`єктів», - відзначив В.ПУТІН.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої зустрічі прем`єр-міністрів України й Росії обговорювалися питання співпраці двох країн в енергетичній сфері, аграрному секторі, авіабудуванні, а також космічній сфері.