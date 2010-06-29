В Україну завітає президент Шрі-Ланки

З 29 червня по 3 липня в Україні з офіційним візитом перебуватиме Президент Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка Махінда РАДЖАПАКСА.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, оголошується акредитацію на висвітлення прибуття 29 червня о 17.00 Президента Шрі-Ланки до міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Представники ЗМІ мають прибути до аеропорту до 16.30

Завершення акредитації - о 10.00 29 червня.

Тел. для акредитації: 238-15-29, 238-17-20.

Як повідомляв УНІАН, у ході візиту передбачені зустрічі М.РАДЖАПАКСИ з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Програмою перебування М.РАДЖАПАКСИ також передбачене проведення бізнес-форуму, метою якого є сприяння динамічному розвитку двосторонніх контактів на рівні підприємств та компаній, забезпеченні закріплення українських товаровиробників на ринку Шрі-Ланки.

Під час візиту планується підписати низку угод, зокрема, про співробітництво у туристичній та військово-технічній сферах.