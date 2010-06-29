Янукович збирає Громадську гуманітарну раду

Сьогодні о 14.30 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочнеться засідання Громадської гуманітарної ради (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитація представників ЗМІ проводиться за тел.: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

Як повідомляв УНІАН, напередодні заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН не виключила, що В.ЯНУКОВИЧ може внести на розгляд Верховної Ради закон про громадське телебачення після засідання Гуманітарної ради, що відбудеться 29 червня.