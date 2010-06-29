Ще один бютівець втік до коаліції

Народний депутат України Арнольд РАДОВЕЦЬ (фракція БЮТ) увійшов до складу коаліції «Стабільність і реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Після того, як він зачитав відповідне оголошення, кілька депутатів від БЮТ засвистіли.

У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Не треба свистіти – грошей не буде».