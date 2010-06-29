Ще один бютівець втік до коаліції
10:08, 29 червня 2010Політика
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Литвин: не треба свистіти – грошей не буде
Народний депутат України Арнольд РАДОВЕЦЬ (фракція БЮТ) увійшов до складу коаліції «Стабільність і реформи».
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
Після того, як він зачитав відповідне оголошення, кілька депутатів від БЮТ засвистіли.
У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Не треба свистіти – грошей не буде».
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