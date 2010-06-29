НУ-НС і БЮТ взяли перерву
10:33, 29 червня 2010Політика
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Лідери фракцій пішли до Мартинюка
У роботі парламенті на вимогу фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ оголошено перерву до 11.00.
Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням порядку денного, яке Верховна Рада мала розглядати, було обрання членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує сьогодні на засіданні, запросив лідерів фракцій та першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрія ШЕВЧЕНКА на засідання Погоджувальної ради для розгляду даного питання.
Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ після оголошення перерви заблокувала трибуну парламенту.
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