НУ-НС і БЮТ взяли перерву

У роботі парламенті на вимогу фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ оголошено перерву до 11.00.

Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням порядку денного, яке Верховна Рада мала розглядати, було обрання членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує сьогодні на засіданні, запросив лідерів фракцій та першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрія ШЕВЧЕНКА на засідання Погоджувальної ради для розгляду даного питання.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ після оголошення перерви заблокувала трибуну парламенту.

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