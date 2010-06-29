В Україні зареєстрували 181-у партію
13:42, 29 червня 2010Політика
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Керує 72-річний пенсіонер
|Олександр Лавринович
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, партію було утворено рішенням установчого партійного з’їзду від 16 листопада 2009 року. Своєю метою партія визначила сприяння утвердженню гармонійного демократичного ладу в Україні як необхідної умови самореалізації українського суспільства.
Згідно з інформацією, наданою до Мін‘юсту, головою партії обрано Анатолія КОРНІЄНКА (1938 р.н., директор ТОВ «Інвестиційно-дослідний центр винахідників «Прогрес-7»).
«Ведуча сила» стала 181-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.
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