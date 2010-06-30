Міністр - журналістам: "От б...дь суки, пройти не можна!"
12:37, 30 червня 2010Політика
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Інцидент стався в Кабміні
Сьогодні міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир Яцуба обматюкава журналістів.
Про це повідомляє кореспондент Gazeta.ua.
Перед початком засідання уряду міністр проходив повз журналістів, які в коридорі Кабміну записували коментар міністра юстиції Олександра Лавриновича.
"От блядь суки, пройти не можна!", - сказав голосно Яцуба у бік журналістів.
Нагадаємо, що Яцуба не вперше застосовує лайливе слівце на людях.
У березні під час відвідання будівництва термінала аеропорту у Львові міністр висловив незадоволення тим, що робота йде повільно: "Развели здесь быковство! Чтоб этого больше не было! Потому что разгон выше будет жестче!".
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