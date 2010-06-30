Міністр - журналістам: "От б...дь суки, пройти не можна!"

Сьогодні міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир Яцуба обматюкава журналістів.

Про це повідомляє кореспондент Gazeta.ua.

Перед початком засідання уряду міністр проходив повз журналістів, які в коридорі Кабміну записували коментар міністра юстиції Олександра Лавриновича.

"От блядь суки, пройти не можна!", - сказав голосно Яцуба у бік журналістів.

Нагадаємо, що Яцуба не вперше застосовує лайливе слівце на людях.

У березні під час відвідання будівництва термінала аеропорту у Львові міністр висловив незадоволення тим, що робота йде повільно: "Развели здесь быковство! Чтоб этого больше не было! Потому что разгон выше будет жестче!".