Гроші від Криворіжсталі кудись поділись, але скільки і куди...

Зміст матеріалів, наданих до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування витрат коштів, отриманих від приватизації ВАТ «Криворіжсталь», не дозволяє зробити повний аналіз законності витрати цих коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в письмовому звіті ТСК.

У документі зазначається, що в подальшому комісія має проаналізувати дохідну та видаткову частину держбюджету 2005 року і 2006 року з метою встановлення напрямків використання коштів від приватизації «Криворіжсталі», а також з’ясувати нормативно-правову основу механізму розподілу та використання коштів, з’ясувати обґрунтованість курсу продажу іноземної валюти у період здійснення конвертації коштів конкурсної гарантії.

Крім того, передбачається, що комісія має з’ясувати причини затримки надходжень та розробки спеціальної бюджетної програми щодо використання коштів на поліпшення екологічного стану і соціально-економічного розвитку міста Кривий Ріг та прилеглих до нього населених пунктів Дніпропетровської області.

Голова комісії Андрій СЕНЧЕНКО під час звіту зазначив, що на сьогодні у відповідях Міністерства фінансів та Рахункової палати вже видно «різнобій у цифрах».

За його словами, «це або помилки, і тоді необхідно зрозуміти хто їх автор і чому ці помилки допускаються такими серйозними структурами виконавчої влади, або це основа для того, щоб говорити про якісь зловживання». Він зазначив, що завдання комісії в тому, щоб «якось очистити обличчя влади, незалежно від того, хто сидить сьогодні у владних кабінетах».

Водночас А.СЕНЧЕНКО наголосив, що завдання комісії не в тому, щоб давати «безпідставні оцінки урядам різних періодів», а в тому, щоб на основі «скрупульозного аналізу відповісти на всі можливі питання, в тому числі й про порушення, і про винуватців, якщо такі будуть встановлені”.

Він також підкреслив, що результати роботи комісії мають раз і назавжди «зупинити пересуди відносно того, куди поділися 24 млрд. 200 млн. грн.».

Крім того А.СЕНЧЕНКО піддав критиці позицію НБУ, який не хотів дати відповідь щодо курсу продажу іноземної валюти у період здійснення конвертації коштів конкурсної гарантії.

А.СЕНЧЕНКО також повідомив, що в роботі комісії були дві основні складності. По-перше, за його словами, окремі члени комісії не брали участі в її роботі, зокрема Юрій МИРОШНИЧЕНКО (фракція ПР), який відповідав за роботу з казначейством. Другою проблемою А.СЕНЧЕНКО назвав те, що комісія до цього часу не забезпечена робочим приміщенням і співробітники «змушені вже 3 місяці всі матеріали готувати на підвіконнях і перилах ВР, а вечорами забирати ці документи додому».

У відповідь голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зазначив, що, справді, необхідно створити нормальні умови для роботи комісії, і пообіцяв дати відповідні доручення апарату ВР.

Водночас голова ВР зауважив, що «якщо хоче комісія працювати ефективно, то не в приміщенні, чи в транспорті, чи в технічних засобах справа, а в бажанні депутата з’ясувати суть справи». За його словами, необхідно працювати не в кабінеті, а в Мінфіні, в НБУ та інших структурах, що дозволить з’ясувати суть питання.

Як повідомляв УНІАН, після звіту голови комісії А.СЕНЧЕНКА було ухвалено рішення про звільнення його від головування його в комісії і призначення заступником голови комісії. Головою комісії було обрано народного депутата України з фракції Партії регіонів Євгена ГЕЛЛЕРА.

Крім того, депутати постановили, що ТСК має завершити розслідування всіх обставин справи та поінформувати Верховну Раду про остаточні результати своєї роботи до 30 травня 2007 року.