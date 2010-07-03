Томенко знає «ключову причину» звільнення Семиноженка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що звільнення з посади віце-прем’єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКА довело безглуздість кадрової політики уряду та відсутність чіткої гуманітарної політики влади.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Це звільнення довело, що у влади досі немає розуміння, якою буде гуманітарна політика. І заява про те, що, можливо, не буде посади гуманітарного віце-прем’єра, підтверджує, що влада не має розуміння, що таке гуманітарна політика», - сказав він.

М.ТОМЕНКО вважає позитивним той факт, що суспільство зреагувало на неадекватні заяви колишнього віце-прем’єра В.СЕМИНОЖЕНКА щодо просування інтересів іншої держави – Росії.

Водночас, наголосив він, як свідчить ситуація, ключовою причиною звільнення стала боротьба за вплив на сферу використання бюджетних коштів, передусім у системі охорони здоров’я.

М.ТОМЕНКО нагадав, що більше 20 млрд. грн. з державного бюджету використовується на закупівлю лікарських засобів. Крім того, додав він, існує також питання отримання гуманітарної допомоги і зацікавленість до нього мають дуже багато посадовців.

«Я не здивуюся, якщо найближчим часом ми дізнаємося, що в частині використання серйозних фінансових потоків був конфлікт не тільки між високопосадовцями, але і дітьми цих високопосадовців», - сказав він.

М.ТОМЕНКО також додав, що влада звільненням В.СЕМИНОЖЕНКА, «хоч і мовчки, визнала свою кадрову помилку».

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада України звільнила В.СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого у сесійній залі. Звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА підтримали як фракції коаліції, так і опозиції.

За звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА проголосували 153 із 172 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 120 із 155 членів фракції БЮТ, 57 із 72 членів фракції НУ-НС, 18 із 20 членів фракції Блоку Литвина, у повному складі фракція КПУ і троє з чотирьох позафракційних депутатів.

Проект відповідної постанови був внесений на розгляд ВР народним депутатом від БЮТ Ольгою БОДНАР.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключив, що посада віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань може бути скасована. За його словами, прийняте парламентом рішення про відставку В.СЕМИНОЖЕНКА відповідає вимогам Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із скорочення державного апарату.