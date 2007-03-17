Жванія: Мороза не запитували скільки коштує сцена, з якої він виступав на Майдані

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, що бере участь у фінансуванні акцій Громадянського руху «Народна самооборона» в регіонах з політичних переконань, а не з особистої вигоди.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат прокоментував журналістам публічні заяви голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА про те звідки беруться кошти на організацію зустрічей лідерів “Народної самооборони” з громадянами.

«Я політик і у мене є гроші. О.МОРОЗА не запитували скільки коштує сцена, з якої він виступав під час помаранчевої революції», - підкреслив народний депутат. За його словами, він поділяє цілі і завдання зазначеного громадянського руху і допомагає йому розвиватися не лише матеріально, а й своїм депутатським мандатом, а також особистою участю у регіональних акціях.

Д.ЖВАНІЯ зазначив, що фінансує сцену та технічне забезпечення акції «Народної самооборони» у містах. За його словами, вартість проведення однієї акції самооборони у регіоні коштує 150 тис. грн.

Д.ЖВАНІЯ зазначив, що артисти, які виступають під час акції, не отримують гонорарів. Він також повідомив, що у регіонах акції руху «Народна самооборона» також фінансують місцеві прихильники руху.