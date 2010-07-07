Фракції БЮТ і НУ-НС у повному складі залишили сесійну залу

Фракції БЮТ та НУ-НС у повному складі залишили сесійну залу парламенту і припинили участь у розгляді поправок до законопроекту про судоустрій та статус суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду у ВР поправок до законопроекту про судоустрій та статусу суддів член фракції НУ-НС Юрій КАРМАЗІН від імені обох фракцій заявив, що депутати від коаліції відмовляються враховувати пропозиції до законопроекту, внесені опозицією.

"Ми залишаємо це ганебне засідання", - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Він наголосив, що свої зауваження та незгоду з ухваленням законопроекту висловило юридичне управління парламенту.

За словами Ю.КАРМАЗІНА, ухвалення закону повністю розбалансує судову систему влади в Україні, оскільки низка його положень суттєво суперечить нормам Конституції та чинному законодавству.

"Закон знищує Верховний Суд України і зводить його функції до ролі статиста", - сказав він.

Ю.КАРМАЗІН також додав, що цей закон обов’язково має бути оскаржений в Конституційному Суді.