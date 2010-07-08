Понад 200 тис. автомобілів продані через біржі за ціною від 10 до 120 грн.

У 2009 р. понад 200 тис. автомобілів в Україні було продано через біржі за ціною від 10 до 120 грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Степан ДУСЯК під час брифінгу.

Він також зазначив, що понад 80 тис. громадян задекларували доходи, отримані минулого року від продажу автомобілів.