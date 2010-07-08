"Наша Україна": влада удосконалює механізми фальсифікацій на виборах

Партія «Наша Україна» заявляє, що влада удосконалює механізми фальсифікацій на виборах.

Про це йдеться в заяві партії, розміщеній на її офіціальному сайті.

«Посилення протистояння в середині “регіональної” владної команди та очевидна неспроможність режиму Віктора ЯНУКОВИЧА нав’язати усій Україні російські стандарти внутрішньополітичного життя підштовхнули уряд та парламентську більшість до пошуку додаткових інструментів для посилення власного впливу, на цей раз на місцях», - йдеться в заяві.

У «Нашій Україні» вважають, що Партія регіонів вирішила посилити свій вплив в Україні через вдосконалення «механізмів виборчих фальсифікацій на місцевих виборах».

На думку членів «Нашої України», першим кроком став жорстко розкритикований експертами та представниками опозиції проект Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». «Адже його головна мета – за допомогою законодавчих обмежень і лакун отримати можливості для проведення масштабних фальсифікації на різних етапах виборчого процесу», - вважають у партії.

Зі свого боку, наголошується в заяві, уряд Миколи АЗАРОВА нещодавно також «підметушився», внісши до парламенту законопроект про зміни про Закону України «Про Державний реєстр виборців». «Цим творінням урядової думки закладається юридична можливість для відновлення милих Партії регіонів каруселей зразка 2004 р.», - наголошується в документі.

У партії пояснюють, що у разі ухвалення законопроекту №6669, органи ведення Державного реєстру виборців отримають право тимчасово змінювати виборцеві місце голосування. «А далі дуже просто: «контингент» сідає в автобуси й систематично реалізує це право у потрібних “регіоналам” округах, підправляючи там результати виборів до потрібного».

«А щоб чиновникам органів ведення Держреєстру виборців було не так страшно, з даного закону прибирається посилання на кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення, пов’язані з веденням Реєстру. Замість неї залишається лише аморфна «юридична відповідальність», - підкреслюють в «Нашій Україні».

З іншого боку, зауважують «нашоукраїнці», уряд намагається ускладнити можливості представникам громадськості здійснювати контроль за веденням реєстру виборців. Для цього із закону було знято чітку норму, що кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може ознайомитися з персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, а також скорочено до одного разу на рік можливість політичної партії отримати електронну копію бази даних Реєстру, стверджують у “Нашій Україні”.

«Подібні дії команди Віктора ЯНУКОВИЧА однозначно свідчать: Партія регіонів розуміє, що отримати перемогу на місцевих виборах вона може, лише використовуючи механізми фальсифікації. «Наша Україна» глибоко переконана, що на наступних місцевих виборах громадяни України мають реальну можливість показати, наскільки помиляються у команді ЯНУКОВИЧА, думаючи, що «усьо в Україні буде Донбас», - підкреслюється в заяві.