Азаров не хоче махати шашкою

В ексклюзивному інтерв’ю журналу «Профиль» прем`єр-міністр Микола Азаров відповів, зокрема, на запитання, від яких слабких кадрових ланок мають намір позбавлятися в урядовій команді.

«Президент має рацію: хоча на сьогодні вакансії галузевої і територіальної системи управління заповнені на 99%, система поки що не відлагоджена, - сказав він. - Адже ви знаєте класичну формулу: тільки практика – критерій істини. Треба дати людям попрацювати, виявити себе і оцінювати по результатах. Недавні зміни у складі уряду свідчать про те, що ми не боїмося робити принципові висновки. Не шашкою махати, а об`єктивно оцінювати роботу».

Азаров нагадав, як після приходу до влади в 2005-му команди Віктора Ющенка з управлінської обойми були викинуті десятки тисяч досвідчених менеджерів і наголосив, що «Унікальні хлопці та дівчата, які прийшли їм на зміну, допрацювалися до того, що 90% урядових ухвал не виконувалися! Безвідповідальність, управлінське безсилля і вседозволеність стали тотальними».

Нині уряд готовий підтримати ініціативу керівників місцевих адміністрацій щодо введення диференційованої заробітної плати для працівників ОДА – в межах фонду оплати праці, за рахунок оптимізації кадрового складу: "Сьогодні ми повинні не розкидатися людьми, а вирощувати сучасний управлінський корпус: пропустити всіх через систему підвищення кваліфікації, перепідготовки. Навчати в Академії держуправління при Президентові (хоча вона сама після попередніх років «експериментів» потребує серйозного реформування), використовувати шлях матеріального стимулювання».