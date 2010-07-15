Маски-шоу СБУ в київській мерії - всього лише спектакль для киян?

Показові виїмки документів, проведені СБУ в Київській мерії, спрямовані на підняття іміджу Партії регіонів серед киян, а не на викриття зловживань, пише тижневик «Коментарі:».

Кримінальні справи навряд чи будуть доведені до логічного завершення, а на лаві підсудних можуть опинитися тільки люди, що не належать до близького оточення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, пише видання, посилаючись на джерела в мерії.

Як припускають «Коментарі:», земельні розслідування закінчаться тим, що у «політично неблагонадійних» відберуть ділянки під приводом нібито незаконності їх одержання.

Згодом ця земля знову може стати товаром, тільки продаватиме її не Київрада, підконтрольна киянам, що її обрали, а Держкомзем, підпорядкований уряду.

Як повідомляв УНІАН, слідчі СБУ 7 липня вилучали документи у службових кабінетах чиновників КМДА в рамках розслідування кримінальної справи, яка пов`язана з порушеннями представників київської влади у сфері земельних відносин.

СБУ порушила кримінальну справу відповідно до ч.1 ст.362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, здійснені особою, що має право доступу до неї).