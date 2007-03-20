Черновецький призначив себе ідеологом пам`ятника Гонгадзе

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ урочисто відкрив пам`ятний знак на місці, де буде встановлено пам`ятник журналісту Георгію Гонгадзе та іншим журналістам, загиблим при нез’ясованих обставинах.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь заступники міського голови, депутати Київради, керівники столичних управлінь. Також на відкриття пам`ятного знаку приїхав народний депутат від СПУ Михайло МЕЛЬНИЧУК.

Пам`ятний знак було відкрито в сквері на розі вулиць Червоноармійської, 115-121 та Тверської.

На церемонії відкриття Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що «слова Гонгадзе розбудили Україну, а його вчинки зробили тисячі українців героями». «Він - символ демократії нашого часу», - підкреслив мер.

Після урочистої події в інтерв`ю журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив, що особисто контролює реалізацію проекту зі спорудження пам`ятника. «Я стежу за конкурсом. Він проходив дуже важко, але у будь-якому випадку ідеологом самої скульптури буду, зокрема, й я. Я бачу її (скульптуру – УНІАН) такою, що не плаче про минуле, я бачу її життєстверджуючою й символізуючою свободу», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Говорячи про можливі терміни відкриття пам`ятника, він сказав, що протягом місяця-півтора пам`ятник буде встановлено. «Я думаю, що протягом місяця-півтора ми тут побачимо скульптуру», - сказав міський голова.

На запитання, чи буде він вкладати свої гроші у виготовлення скульптури, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Для мене це було б за честь, але з цих питань я повинен звертатися вже до самої Мирослави (ГОНГАДЗЕ). Це її справа за Цивільним кодексом, тому що вона є головним у питаннях правонаступності».

Що ж до того, чи дала згоду на встановлення пам`ятника мати Г.Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ, мер зазначив, що ідею підтримує дружина журналіста – Мирослава. Відносно Л.ГОНГАДЗЕ Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Я не хочу сьогодні нічого про це говорити. Я знаю все, хто що говорив проти. Що стосується матері Гонгадзе, я зустрічався з нею одного разу. Вона знаходиться зі своїми відчуттями. Для неї Гонгадзе - всього лише дитина, яку вона втратила. Для його дружини, таких як я людей, він - син України. І для світової громадськості також, тому що він справжній герой, і таких в Україні дуже мало».

Головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК повідомив журналістам, що на сьогоднішній день конкурс на кращий проект пам`ятника триває, і його підсумки буде підбито наприкінці травня цього року. Розглядаються проекти трьох авторських колективів, роботи яких були визнані кращими в першому турі конкурсу.

«Тільки після підбиття підсумків конкурсу почнеться робота над виготовленням пам`ятника. Я не чув, що говорив мер, але думаю, що цього року ми його поставимо», - сказав В.ПРИСЯЖНЮК.

За його інформацією, на виготовлення пам`ятника необхідно буде близько 1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року, коли Київрада ухвалила рішення про перейменування проспекту Радянської України в Подільському районі столиці на проспект Георгія Гонгадзе, матір журналіста Леся ГОНГАДЗЕ заявила, що це “ненормальне явище”. Вона зазначила, що ніхто з урядовців не питав у неї дозволу на перейменування проспекту в Києві. І вона нікому не давала на це згоди. Мама журналіста вважає “блюзнірством “увічнення” пам`яті людини, якщо вона ще не похована і якщо точно не встановлено, через кого він пішов із білого світу”.

“Ім`ям мого сина політики маніпулюють, щоб заробити собі бали, глумляться над ним, наді мною, над усіма журналістами», - сказала вона в серцях.

Довідка УНІАН. Розпорядження про відкриття в Києві пам`ятника журналісту Георгію Гонгадзе та іншим загиблим журналістам Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав 26 лютого цього року.