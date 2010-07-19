Цушко: той, хто організував моє отруєння, – відповість

Міністр економіки України Василь ЦУШКО заявляє, що не наполягатиме на розслідуванні його отруєння.

Про це про заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 155), відповідаючи на запитання, чи триває розслідування його отруєння, які його попередні підсумки на сьогодні.

«27 травня 2007 року у мене стався інфаркт. Того самого дня все керівництво збиралося на футбол. Пам`ятайте, на якому палицями побили тих, хто запалив флаєри? Але мені стало недобре, я пішов до медпункту. Мене терміново відвезли до госпіталю МВС. 30 травня мене відправили на лікування до Німеччини, це було рішення Кабміну. Там я здав кров у двох німецьких лабораторіях, які підтвердили, що в ній були речовини, несумісні з життям. Мене врятувало те, що вчасно це визначили, призначили ліки. Далі я написав заяву, однак мені відповіли, що це важко буде розслідувати. У нашій країні, якщо ти зазначаєш у своїй заяві на те, що робили замах на твоє життя, то це одразу переводять у політичну площину, а потім тебе ще і висміюють. Отже, більше вимагати розслідування я не збираюся. Слава Богу, я вижив. Ми за все в своєму житті відповідаємо, і той, хто організував моє отруєння, – відповість. Я навіть підозрюю конкретних осіб, хто це організував, але ніколи не зможу довести, що це зробили вони», - сказав В.ЦУШКО.

Відповідаючи на запитання, де він перебував після звільнення з поста глави МВС у 2007 році, В.ЦУШКО відзначив: «Я був в Україні. А до Росії я їздив на лікування. У день виборів в 2007 році я подав у відставку. В Україні перебував на лікарняному. Мені так і не стало легше. У лютому 2008 року я поїхав до Росії, в кардіологічний центр імені Бакулєва у Москві, там я і лікувався. Нашим правоохоронцям, коли мені прийшла повістка додому, я написав, що перебуваю на лікуванні. Якщо вам потрібен, то телефони мої вам відомі, адреса моя така-то. Запитання до вашого брата журналіста, чому писали, що я втік? Насправді, я приходив на допити. У Росії протягом 7 тижнів я проходив спеціальний курс лікування (зима-весна 2008 року), потім був в Україні, а потім знову в листопаді-грудні 2008 року перебував в Росії на лікуванні».

«Всю решту часу був в Україні – Києві, Одесі і у себе у рідному селі. Ніде особливо не ховався, однак і ніде особливо не світився. Дякую хорошим людям у правоохоронних органах, які, знаючи, що на мене збираються повісити чергову нехорошу бяку, мені про це розповідали», - підкреслив міністр.

Щодо стану свого здоров`я, В.ЦУШКО відзначив: «Я працюю з ранку і до ночі. У мене все добре. Пульс нормальний, можу з ким завгодно поборотися».

Довідка УНІАН. У зв`язку із захопленням 24 травня 2007 року будівлі Генеральної прокуратури було порушено кілька кримінальних справ, зокрема, за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також перешкоджання співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ при виконанні ними службових обов`язків.

26 вересня 2007 року В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення будівлі Генеральної прокуратури 27 травня.

30 вересня 2007 року В.ЦУШКО прийняв рішення піти у відставку з посади міністра у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.

Після цього ЗМІ повідомляли, що В.ЦУШКО лікується за кордоном.

27 вересня 2007 року генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО одержав від В.ЦУШКА заяву про замах на нього як на державного діяча.

9 листопада у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що відомство відмовило у порушенні кримінальної справи за заявою В.ЦУШКА щодо його отруєння через відсутність події злочину.