У ВР зареєстровано проект постанови про призначення Яценюка головою МЗС

09:48, 21 березня 2007
Політика
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Суб`єкт законодавчої ініціативи – Президент

ЯценюкУ Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про призначення Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, проект постанови зареєстровано 20 березня. Суб`єкт законодавчої ініціативи – Президент України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 20 березня вніс у Верховну Раду кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ. Раніше того ж дня парламент не підтримав кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

 

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