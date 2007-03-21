У ВР зареєстровано проект постанови про призначення Яценюка головою МЗС

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про призначення Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, проект постанови зареєстровано 20 березня. Суб`єкт законодавчої ініціативи – Президент України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 20 березня вніс у Верховну Раду кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на посаду міністра закордонних справ. Раніше того ж дня парламент не підтримав кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.