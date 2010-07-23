Посол США висловлює стурбованість ситуацією зі свободою преси в Україні

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон ТЕФТ висловлює стурбованість ситуацією зі свободою преси в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дж.ТЕФТ, який перебуває в Одесі з візитом у зв`язку із завершенням українсько-американських навчань "Сі Бриз-2010", заявив, спілкуючись з журналістами.

«Хочу зазначити, що ми дійсно стурбовані ситуацією зі свободою преси в Україні. Я не можу коментувати подробиці ситуації, яка мала місце в Одесі (вилучення співробітниками МВС сервера видання «Свободная Одесса» - УНІАН), але вважаю, що свобода преси є дуже важливою для того, щоб демократія була функціональною, ефективною», - сказав посол США.

Він також нагадав, що нещодавно в Україні з візитом перебувала Держсекретар США Гілларі КЛІНТОН, яка «дуже відверто порушувала питання свободи преси».

«Про ситуацію з газетою «Свободная Одесса» ми говорили і на зустрічі з мером (Одеси) Едуардом ГУРВІЦОМ», - зазначив Дж.ТЕФТ.

Крім того, посол подякував одеситам за щиру гостинність, з якою були прийняті військові фахівці - учасники навчань "Сі Бриз-2010".

«Я радий, що у ході спільних навчань успішно відпрацьовані основні прийоми боротьби із піратством і тероризмом», - заявив посол під час бесіди з Е. ГУРВІЦОМ.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на головного редактора опозиційної газети «Свободная Одесса» Володимира УЩАПОВСЬКОГО, співробітники міліції 22 липня о 22.00 увірвалися до приміщення одного з інтернет-клубів Одеси, де розміщений головний сервер інтернет-версії газети, вигнали з приміщення відвідувачів, побили представника «Свободной Одессы», вивели з ладу обладнання та вилучили сервер видання.

У свою чергу, в Одеському облуправлінні міліції стверджують, що знищення інтернет-версії газети «Свободная Одесса» сталося випадково - внаслідок проведеного міліцією рейду-перевірки міських інтернет-клубів.

Відповідаючи на запит УНІАН, співробітниця Центру громадських зв`язків УМВС України в Одеській області Тетяна САКАРА сказала: «22 липня працівниками Управління Держслужби боротьби з економічними злочинами проводилася перевірка роботи інтернет-клубів. У ході перевірки в одному з інтернет-клубів, розташованому на території Приморського району Одеси, правоохоронці встановили, що на одному з комп`ютерів використовується неліцензована версія програмного забезпечення корпорації «Майкрсофт», - заявила вона.

«Діями працівників клубу заподіяні матеріальні збитки зазначеній корпорації. Комп`ютер вилучено, перевірка триває », - додала Т.САКАРА. При цьому вона не змогла уточнити, скільки інтернет-клубів було перевірено під час рейду, і які порушення в їх роботі виявлені.

Крім того, у приймальні начальника облУВС Михайла ЯЦКОВА УНІАН відмовили у коментарі головного міліціонера області: «Михайло Володимирович зайнятий...»

У той же час, редактор газети В.УЩАПОВСЬКИЙ спростував оприлюднену заяву ЦГЗ облуправління міліції про те, що сервер вилучений співробітниками Управління ДСБЕЗ у зв`язку з тим, що редакцією «Свободной Одессы» використовувалася неліцензована версія програмного забезпечення корпорації «Майкрсофт».

«Я офіційно заявляю: обладнання сервера насправді було ліцензійним. А посилання на нібито виявлене порушення прав корпорації «Майкрсофт» - відверта брехня з метою прикрити факт порушення силовиками свободи преси... Це була спланована акція з метою силового знищення неугодного ЗМІ, а саме - газети «Свободная Одесса», - заявив В.УЩАПОВСЬКИЙ.

Сьогодні журналісти газети «Свободная Одесса» за підтримки активістів низки громадських організацій провели пікетування будівель прокуратури Одеської області та облуправління міліції на знак протесту проти дій міліції. Учасники акції вимагали «припинити протиправну діяльність співробітників міліції, покарати винних у викраденні майна газети «Свободная Одесса» і повернути його редакції видання».

У поширеній в ході акції заяві редакції газети, зокрема, йдеться, що «вранці 22 липня на сайті газети http://svobodnaya.odessa.ua було опубліковано матеріал під назвою “Скільки коштує “честь мундира”?”, в якому йшлося про “славний” шлях одного з міліцейських керівників – першого заступника начальника УМВС України в Одеській області Анатолія БАХЧИВАНЖИ, який є куратором Управління ДС БЕЗ області, його участь у корупційних схемах та історії отримання ним генеральських погонів».

В інших публікаціях розкривалося підґрунтя, як зазначається в заяві, «стосунків прокурора області Василя ПРИСЯЖНЮКА і лідера партії “Родина” Ігоря МАРКОВА», а також подібних стосунків «із нинішнім номінантом на посаду прокурора Одеської області (наразі прокурором Миколаївської області) Миколою СТОЯНОВИМ».

«Можна припустити, що саме ці матеріали стали причиною такої лютої атаки міліції на незалежне видання», - стверджувалося у заяві редакції «Свободной Одессы».