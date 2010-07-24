Кирил розкритикував «розкольників» з двох українських церков

Патріарх Московський КИРИЛ розкритикував «розкольників» з Української православної церкви Київського патріархату й Української автокефальної православної церкви і закликав РПЦ бути їх «абсолютним антиподом».

Як повідомляє «Газета.ру», про це глава РПЦ сказав на зустрічі з духовенством Дніпропетровська.

«У розколі немає благодаті, немає правди. Отже, там не може бути спасенної проповіді», – сказав він.

За словами патріарха, для Російської церкви, щоб бути антиподом розкольників, необхідні виразні проповіді священнослужителів, робота з молоддю й соціальна робота.