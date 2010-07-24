Кирил розкритикував «розкольників» з двох українських церков
16:28, 24 липня 2010Політика
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"Там не може бути спасенної проповіді"
Патріарх Московський КИРИЛ розкритикував «розкольників» з Української православної церкви Київського патріархату й Української автокефальної православної церкви і закликав РПЦ бути їх «абсолютним антиподом».
Як повідомляє «Газета.ру», про це глава РПЦ сказав на зустрічі з духовенством Дніпропетровська.
«У розколі немає благодаті, немає правди. Отже, там не може бути спасенної проповіді», – сказав він.
За словами патріарха, для Російської церкви, щоб бути антиподом розкольників, необхідні виразні проповіді священнослужителів, робота з молоддю й соціальна робота.
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