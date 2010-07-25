Павленко очолив облорганізацію "Нашої України"

Головою Житомирської обласної організації партії "Наша Україна" обраний екс-губернатор Житомирщини, колишній міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні було прийнято на обласній партійній конференції.

За кандидатуру Ю.ПАВЛЕНКА на посаду голови обласного осередку «Нашої України» проголосували 166 із 167 делегатів партконференції.

У виступі на конференції після обрання Ю.ПАВЛЕНКО заявив, що партія докладе максимум зусиль, щоб згуртувати на Житомирщині усіх свідомих партійців для активної участі у виборах до місцевих рад усіх рівнів.

Перед конференцією політрада Житомирської обласної організації "Нашої України" звільнила від обов`язків голови Юрія ЗАБЕЛУ у зв`язку із його заявою про вихід із партії.

У Житомирській області налічується близько 15 тисяч членів "Нашої України".