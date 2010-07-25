Патріарх Кирил відслужив літургію у Дніпропетровську

Сьогодні патріарх Московський КИРИЛ відслужив Божественну літургію у Свято-Преображенському соборі Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, на літургію зібралися близько 10 тис. прихожан.

Патріарх КИРИЛ причастив священнослужителів Дніпропетровщини та окремих прихожан.

У своїй проповіді перед присутніми патріарх КИРИЛ наголосив, що, перебуваючи у Дніпропетровську, він молився за Україну, за її духовне та матеріальне процвітання, подолання політичних та громадянських конфліктів.

«Я радію всьому тому, що я побачив на дніпропетровській землі: чудовий розвиток церковного життя, однодумство церковної та світської влади, розуміння ролі духовного церковного фактора в житті народу. Все це наповнює моє серце великою радістю. Якщо так працюватиме держава, поєднуючи молитву та працю, зусилля світської та церковної влади, то перед нами постане вічний і квітучий лик України», - сказав патріарх.

Глава Російської православної церкви закликав православних Дніпропетровщини берегти “єдність церкви і на цій єдності розвивати всі сторони життя”.

Патріарх КИРИЛ вручив архієпископам Дніпропетровському та Павлоградському ІРИНЕЮ та Криворізькому і Нікопольському ЄФРЕМУ патріарші відзнаки - панагії.

Також на пам’ять про свій візит патріарх залишив у дарунок Свято-Преображенському собору копію Ікони Казанської Божої Матері.

Крім того, патріарх вручив нагороди РПЦ – ордени Даниїла Московського - голові Дніпропетровської ОДА Олександру ВІЛКУЛУ, голові обласної ради Євгену УДОДУ та меру Дніпропетровська Івану КУЛІЧЕНКУ.

Патріарх КИРИЛ вручив Патріарші грамоти і дніпропетровському журналісту та юристу Борису ФІЛАТОВУ, ректору Дніпропетровської медичної академії Георгію ДЗЯКУ та начальнику УСБУ в області Володимиру ВЕРХОГЛЯДУ.

В свою чергу О.ВІЛКУЛ вручив патріарху Московському дарунок від регіону – дерев’яну копію Смоленського собору Успіня Пресвятої Богородиці. Саме в цьому соборі патріарх КИРИЛ служив 24 роки до обрання його главою РПЦ у 2009 році.

Макет собору виготовлений майстрами Центру народної творчості «Петріківка».

Після Божественної літургії Патріарх КИРИЛ відвідав Дніпропетровську обласну лікарню ім. Мечникова та поклав квіти до Монументу слави воїнам, загиблим під час Великої Вітчизняної війни.