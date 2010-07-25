ВМФ Росії чекає від українських друзів активніших дій

Командування Військово-морського флоту РФ сподівається на участь Військово-морських сил України в операції «Чорноморська гармонія», що проводиться в Чорному морі ВМС Туреччини з березня 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це головнокомандувач ВМФ РФ Володимир ВИСОЦЬКИЙ сказав сьогодні в Севастополі журналістам.

«Ми чекаємо від наших українських друзів більш активних дій у частині, що стосується заходів, пов`язаних із проведенням таких достатньо серйозних, на наш погляд, операцій, як «Чорноморська гармонія». Причому найближчим часом», - підкреслив В.ВИСОЦЬКИЙ.

Як повідомлялося, історія операції «Чорноморська гармонія» почалася з ініціативи Туреччини, яка з 1 березня 2004 року почала регулярне патрулювання в акваторії Чорного моря для запобігання загрозі тероризму і розповсюдження зброї масового знищення. У 2006 році Росія на запрошення турецької сторони приєдналася до антитерористичної операції "Чорноморська гармонія". Відтоді спільна робота турецьких і російських військових моряків з висвітлення обстановки, обміну інформацією і підтримки сприятливого режиму в Чорному морі ведеться цілорічно.