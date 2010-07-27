Командувач Сухопутних військ США в Європі прибув в Україну

26 липня розпочався дводенний візит до України американської військової делегації на чолі з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі генералом Картером ХЕМОМ.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, метою візиту є обговорення стану та перспектив двостороннього військового співробітництва між Сухопутними військами обох країн, а також удосконалення системи підготовки та сумісності Сухопутних військ ЗСУ з Сухопутними військами ЗС держав-членів НАТО.

У перший день перебування в Україні командувач Сухопутних військ Збройних сил США в Європі здійснив візит ввічливості до начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Григорія ПЕДЧЕНКА. Також передбачена його зустріч віч-на-віч з командувачем Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковником Геннадієм ВОРОБЙОВИМ.

Наступного дня американські військові відвідають Міжнародний центр миротворчості та безпеки, розташований на Львівщині. Там представники ЗС США спостерігатимуть за ходом десантування українських воїнів-аеромобілістів та ознайомляться з ходом виконання вправ стрільб з озброєння БТР-80 і стрілецької зброї.

Також члени американської військової делегації відвідають Академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.