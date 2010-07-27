В МЗС заявляють, що питання вступу України в ОДКБ не стоїть

Питання вступу України в Організацію Договору колективної безпеки (ОДКБ) не стоїть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Для Президента та уряду питання щодо вступу в ОДКБ не стоїть», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ підкреслив, що, відповідно до закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики, Україна має позаблоковий статус, тому МЗС дотримуватиметься принципу позаблоковості нашої держави.

«Це означає неучасть України у військово-політичних організаціях, і ми будемо дотримуватися законодавства України», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня на міжнародній конференції «ОДКБ: новий формат колективної безпеки для України» у Києві екс-міністр оборони, народний депутат від Партії регіонів Олександр КУЗЬМУК заявив, що Україні необхідно на політичному рівні зафіксувати співпрацю з ОДКБ та увійти до єдиної системи протиповітряної оборони цього блоку.

До Організації Договору про колективну безпеку сьогодні входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Вірменія, Таджикистан та Узбекистан.