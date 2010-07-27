Могильов зібрався розігнати половину керівників МВС

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ обіцяє до кінця року скоротити керівний склад МВС на 50% від нинішньої чисельності.

Про це він заявив під час зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, повідомляє прес-служба глави держави.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що перебудова в системі МВС давно назріла і є вкрай необхідною. Зокрема, за його словами, зараз штат керівного складу відомства «занадто роздутий». Міністр повідомив, що на сьогодні його вже скорочено на 15%, і ця робота продовжуватиметься. До кінця року керівний склад МВС, наголосив А.МОГИЛЬОВ, буде скорочено до 50% від нинішньої чисельності.

Продовжуючи тему зустрічі, Президент підкреслив, що паралельно з реформуванням МВС та оптимізацією роботи його керівників він очікує від міністерства «розробки сучасних механізмів мотивацій працівників міліції та ефективної роботи зі зміцнення соціального захисту міліціонерів».

«Це треба обов’язково враховувати при реформуванні правоохоронних органів», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також очікує, що Міністерство внутрішніх справ до осені цього року запропонує концепцію реформування, яка має передбачати реформування системи правоохоронних органів у цілому.

У свою чергу А.МОГИЛЬОВ повідомив, що відомство уже вивчає досвід такого реформування інших країн, зокрема Росії та Грузії. Він запевнив Президента, що концепцію реформування МВС буде підготовлено у визначений главою держави строк.