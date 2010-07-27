Азаров пояснив, чому він не може роздавати цукерки

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що тарифи на газ для населення будуть підвищені з 1 серпня відповідно до домовленостей з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив, коментуючи інформацію про перенесення термінів підвищення житлово-комунальних тарифів на 15 жовтня у зв`язку з майбутніми місцевими виборами.

"Рішення (про підвищення – УНІАН) ніхто не переносив на 15 жовтня. Рішення про підвищення тарифів НКРЕ прийняло з 1 серпня. Ніхто цього рішення не змінював, не змінює і не змінюватиме, оскільки це одна з ключових умов нашої угоди з Міжнародним валютним фондом", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, зараз вся робота уряду сконцентрована на створенні до 1 серпня чіткої системи призначення, нарахування і виплати житлово-комунальних субсидій для соціально незахищених категорій населення.

"За даної ситуації ми думаємо не про імідж, не про вибори… Вже давно нам пора зрозуміти, що державний діяч має думати про країну, а не про вибори. Ми не хочемо Україну зробити банкрутом. От і вся відповідь. Ми одержали її в страшному стані, ми поступово наводимо лад і наведемо його. Однак наводити лад, погладжуючи і роздаючи цукерки, неможливо. Ми не хочемо Україну зробити банкрутом, а її громадян наймитами на всіх ринках праці", - заявив М.АЗАРОВ.