Томенко: казка для українців з 1 серпня скінчиться

Сьогодні Україна стала свідком завершення міфу про хорошу українську владу і добру російську.

Про це заявив віце-спікер парламенту, заступник голови партії “Батьківщина” Микола Томенко, коментуючи заяву прем’єр-міністра Миколи Азаров про неможливість уникнення підвищення ціни на газ для населення з 1 серпня.

Як повідомляє сайт БЮТ, Микола Томенко нагадав, що першим серйозним кроком президента Януковича і уряду Азарова був так званий “харківський пакт” щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в АР Крим, який подавався всім нам наступним чином: “українському народу - дешевий газ, а Росії - базу свого флоту на території України”.

“Ця інформаційна кампанія керівництва держави базувалася на тому, що вони гарантують, що як мінімум тарифи для населення не зростуть після підписання “фантастично вигідних” для України угод по газу та “ще більш вигідного” пролонгування перебування ЧФ РФ на території України”, - сказав Томенко.

“Натомість, як з’ясувалося, ця казка для українців з 1 серпня скінчається – ціни на газ радикально піднімаються, а Росія устами своїх керівників вимагає все більшого і більшого від України”, - зазначив він.